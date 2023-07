Stiri pe aceeasi tema

- Afirmație surprinzatoare sau diplomație pura a ministrului roman al Apararii, Angel Tilvar. Prezent in Republica Slovenia, la invitatia omologului sau, Marjan Sarec, Angel Tilvar a afirmat ca NATO ar avea de castigat prin prezenta militarilor sloveni in Romania. Pe parcursul discutiilor, cei doi oficiali…

- Atata timp cat restrictiile impuse femeilor sunt in vigoare in Afganistan, este "practic imposibil" ca guvernul taliban sa fie recunoscut de membrii comunitatii internationale, a afirmat miercuri reprezentanta ONU in tara, noteaza AFP, potrivit Agerpres. CITESTE SI Piloții ucraineni de pe F-16 ar…

- Ucraina si Rusia se acuza reciproc pentru aruncarea in aer a barajului Nova Kahovka si de provocarea unor inundatii generalizate in sudul Ucrainei. Barajul, datand din epoca sovietica, este construit pe Nipru si alimenteaza cu apa Crimeea, dar si centrala Zaporojie, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Potrivit…

- Fortele Aeriene ruse au trimis un avion de vanatoare pentru interceptarea a doua aeronave militare din state membre NATO, deasupra Marii Baltice, anunta Ministerul Apararii de la Moscova, pe fondul tensiunilor cu Occidentul din cauza invaziei militare ruse in Ucraina.Ministerul rus al Apararii a…

- Comisia Europeana analizeaza posibilitatea de a acorda statelor membre mai mult timp pentru a-si echilibra bugetele, daca acestea investesc in cresterea productiei de munitie, o prioritate dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, transmite Bloomberg. Cheltuielile militare, inclusiv cele pentru productia…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell l-a asigurat vineri pe ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba ca Uniunea Europeana isi va indeplini in cele din urma promisiunea de a oferi Ucrainei munitiile de artilerie promise, desi persista divergentele intre statele membre asupra atribuirii contractelor…

- UPDATE Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi Aliantei Nord-Atlantice sa primeasca Ucraina in randurile sale si sa-i furnizeze mai multe arme pentru a lupta contra Rusiei, in asteptarea carora tara sa plateste cu „vietile soldatilor”, care nu au inca toate mijloacele de care au nevoie,…

- Un document semnat de ministrul Bogdan Aurescu spune cand ar putea fi reluate negocierile cu rușii pentru recuperarea Tezaurului depus la Moscova. Comisia comuna romano-rusa pentru studierea problemelor izvorate din istoria relațiilor bilaterale, inclusiv probleme Tezaurului Romaniei depus la Moscova…