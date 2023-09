NATO, pericol pentru o gospodărie din Covasna O blindata NATO a daramat gardul unei locuințe și a ajuns in curte. Accident cu o blindata NATO in Covasna. Vehiculul de lupta a daramat gardul unei locuințe și a ajuns in curte. Armata face acum ancheta. Potrivit informațiilor Digi24, militarii se intorceau de la un exercițiu militar, intr-un convoi militar. La un moment dat, blindata a ieșit de pe șosea, a daramat gardul locuinței și a ajuns in curtea casei. Traficul in zona a fost blocat timp de cateva zeci de minute. Armata a deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs accidentul. The post NATO, pericol pentru o gospodarie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

