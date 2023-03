NATO pentru Pacific Cat de important este faptul ca Australia a ales un proiect britanic pentru submarinele sale nucleare in locul celui american? Un acord pe care Joe Biden urmeaza sa-l discute luni cu prim-miniștrii celor doua țari. In urma cu cațiva ani, Franța a fost selectata pentru a construi noile submarine ale Australiei. Apoi, in septembrie 2021, […] The post NATO pentru Pacific first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

