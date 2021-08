​NATO: O soluție politică în Afganistan este "mai urgentă ca niciodată" Alianta Nord-Atlantica a estimat duminica ca este &"mai urgenta ca niciodata&" gasirea unei soluții politice la conflictul din Afganistan, în contextul în care talibanii sunt la porțile Kabulului, relateaza AFP.



&"Susținem eforturile afganilor pentru gasirea unei soluții politice la conflict, care este mai urgenta ca niciodata&", a declarat un responsabil NATO pentru AFP.

Talibanii au intrat duminica în capitala afgana Kabul, a anunțat un reprezentant al ministerului de interne, iar SUA au început evacuarea diplomaților sai din ambasada cu elicopterele. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

