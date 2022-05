NATO ar putea decide ca acțiunile Rusiei in Ucraina sunt o amenințare directa la adresa securitații țarilor care fac parte din alianța. Aliații pregatesc un document strategic in care vor aborda, de asemenea, modul in care vor sprijini țarile vecine care sunt vulnerabile la constrangere și agresiune, potrivit unui oficial NATO, citat de Bloomberg. Rusia, […] The post NATO numește Rusia o „amenințare directa” la adresa sa! Modificari importante operate de americani in statutul Alianței Nord-Atlantice first appeared on Ziarul National .