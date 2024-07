Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a anuntat marti un nou pachet de ajutor militar in valoare de 2,3 miliarde de dolari pentru Ucraina, ce include mijloace de aparare antiaeriana si arme antitanc, relateaza AFP si Reuters, conform Agerpres.

- Ministrii de externe ai UE au aprobat un ajutor militar de 1,4 miliarde de euro (1,5 miliarde de dolari) pentru Ucraina, pachetul urmand sa fie finantat pentru prima data din veniturile provenite din activele inghetate ale Bancii Centrale a Rusiei, au declarat luni diplomati pentru DPA.

- Boris Pistorius, ministrul german al Apararii, a promis joi un nou pachet de ajutor militar in valoare de 500 milioane de euro destinat Ucrainei, aflata in dificultate pe teatrul de lupta contra invadatorilor ruși, a anunțat un purtator de cuvant al Ministerului german al Apararii. Anunțul a fost facut…

- Acordul de securitate semnat luni de Spania si Ucraina in timpul vizitei oficiale a presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Madrid presupune un ajutor militar spaniol in valoare de un miliard de euro, a anuntat prim-ministrul conservator Pedro Sanchez, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Secretarul american de stat Antony Blinken a anuntat miercuri la Kiev un nou ajutor militar, de 2 miliarde de dolari, pentru consolidarea capacitatilor de aparare ale Ucrainei in fata armatei ruse, care se afla in ofensiva in special in nord-estul Ucrainei, relateaza Reuters si AFP. Munitii, blindate,…

- Pachetul include arme pe care Ucraina le-a cerut, inclusiv muniții pentru sistemul de rachete Patriot, sisteme și muniții pentru sistemul de rachete de artilerie de mare mobilitate (HIMAR), rachete antiaeriene Stinger, rachete de artilerie de 155 mm, vehicule de lupta Bradley și vehicule protejate impotriva…

- Țarile NATO au stabilit „in mod «confidențial» doua «linii roșii», in cazul in care acestea vor fi depașite, Alianța Nord-Atlantica ar putea interveni direct in razboiul din Ucraina. Acest lucru a fost relatat de publicația italiana La Repubblica citind surse. In același timp, aceasta noteaza ca NATO…

- Dupa moartea mai multor salvatori ucraineni in urma unui atac al Rusiei la Harkov, centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume din nord-estul Ucrainei, bombardat intens de rusi in ultimul timp, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat joi seara ezitarea Occidentului de a furniza ajutor…