Posibila numire a lui Klaus Iohannis la conducerea NATO nu este exclus sa fi starnit rumori. Nu numai in randul cunoscatorilor de strategii și politici militare, ci și printre naivii care inca mai cred ca Pactul Nord-Atlantic este organizație serioasa, nu o adunatura de cowboys care se joaca de-a hoții și vardiștii. Nu este singurul […]