NATO: Noua ofensivă majoră a Rusiei a început. În Bahmut au voie să intre doar militarii Noaptea trecuta, orașul Bahmut a fost ținta unor noi atacuri intense de altilerie. Totodata, NATO susține ca afirmațiile ucrainenilor, care susțin ca noua ofensiva majora a Rusiei in Ucraina a inceput. Cu cateva zile inainte de aniversare de un an a razboiului de invazie din Ucraina, militarii ucraineni, care rezista deja luni de zile, sunt pregatiti de noi atacuri terestre, au declarat oficialii militari ucraineni. Pozitiile din Bahmut, oraș din estul Ucrainei, care este esențial pentru Rusia. au fost fortificate si doar persoanele cu rol militar mai sunt lasate sa intre in oras, a declarat un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recentele incidente cu baloane care au fost doborate de Statele Unite, care sunt suspectate ca ar fi folosite de China pentru spionaj, formeaza o parte dintr-un tipar care evidentiaza nevoia NATO de a fi vigilenta, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul unei conferinte…

- Previziunile economice in cazul Romaniei sunt foarte bune pentru acest an, cel puțin așa prezinta o analiza Reuters. Economia Romaniei ar urma sa depaseasca in acest an economiile statelor vecine care stagneaza, ajutata de fondurile europene, o moneda stabila si de investitiile straine, stimulate…

- Potrivit Casei Albe, exista indicii ca Evgheni Prigojin, cunoscut și ca „bucatarul lui Putin”, este interesat sa preia controlul asupra minelor de sare și ghips din apropierea Bahmutului. Și asta pentru ca, la mijloc, s-ar afla sume uriașe de bani, anunța Realitatea PLUS. Forțele ruse incearca sa cucereasca…

- Statele Unite sunt de parere ca aliatul presedintelui rus Vladimir Putin, Evgheni Prigojin, fondatorul celui mai puternic grup de mercenari, grupul Wagner, este interesat sa preia controlul asupra minelor de sare si ghips din apropierea orasului ucrainean Bahmut, informeaza vineri Reuters. Conform unei…

- Joi, 5 ianuarie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat ca este periculos sa subestimam Rusia si ambitiile lui Vladimir Putin in razboiul declanșat Ucrainei in 24 februarie, potrivit Reuters . „Au dat dovada (rușii -n.r.) de o mare capacitate de a tolera pierderile si suferinta. Nu…

- Președintele rus Vladimir Putin a discutat joi, la telefon, cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, caruia i-a spus ca Rusia este deschisa dialogului cu Ucraina, cu conditia ca Kievul sa accepte „noile realitati teritoriale”, transmite Reuters.„Vladimir Putin a reiterat deschiderea Rusiei catre un…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca ar fi periculos sa subestimam ambițiile Rusiei și ale președintelui Vladimir Putin pe fondul razboiului din Ucraina, potrivit Reuters. „Au aratat o mare disponibilitate de a tolera pierderile și suferința”, a declarat Stoltenberg la o conferința…

- Propunerile Rusiei legate de ”demilitarizarea și denazificarea” Ucrainei sunt cunoscute bine de Kiev, astfel ca, fie Ucraina le indeplinește, fie armata Moscovei va decide cum evolueaza situația, a avertizat ministrul rus al externelor, Serghei Lavrov, citat de agenția de presa TASS, relateaza Reuters…