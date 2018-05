NATO mobilizează FORȚE navale împotriva Rusiei. Statele Unite reactivează Flota a II-a „Reluarea competitiei pentru putere si reactivarea Rusiei impun ca NATO sa se concentreze din nou pe Atlantic pentru a asigura o forta dedicata apararii continentului si pentru a demonstra existenta unui efect de prevenire credibil si capabil”, a declarat Johnny Michael, un purtator de cuvant al Pentagonului citat de News.ro . El a adaugat ca noua unitate navala a NATO va reprezenta „centrul securitatii trans-atlantice”. Decizia reflecta ingrijorarile din Europa si din interiorul NATO privind intensificarea prezentei militare a Rusiei in regiunea Atlanticului. Conform planului, noua Unitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

