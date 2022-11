NATO, mai unit ca oricând după atrocitățile comise de Rusia în Ucraina, spun oficiali de la Bruxelles In urma cu șase luni „nici nu se punea problema sa anticipez gradul de unitate in randurile noastre pe care il avem acum”, a dezvaluit sub rezerva anonimatului un oficial SUA la Bruxelles. Luni de zile presa occidentala a lansat predicții sumbre cu privire la sprijinul pe cale sa se destrame pentru Ucraina in urma […] Articolul NATO, mai unit ca oricand dupa atrocitațile comise de Rusia in Ucraina, spun oficiali de la Bruxelles apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat miercuri un nou raid cu rachete asupra Ucrainei, lovind cel putin o infrastructura critica in capitala Kiev, unde au fost auzite explozii catre periferie, relateaza Reuters si AFP. Sirenele antiaeriene au fost declansate in toata Ucraina si sistemele de aparare antiaeriana au intrat in…

- Este alerta de raid aerian in toata Ucraina, joi dimineața, in timp ce rușii au lansat rachete asupra Odesa și Dnipro. Institutul pentru Studiul Razboiului transmite ca Rusia deruleaza o propaganda asidua pentru adopția forțata a copiilor ucraineni, luați din Donbas sub pretextul unor „programe de vacanța…

- Racheta ruseasca, doborata de sistemul antiaerian ucrainean, a cazut in apropiere de satul Naslavcea din raionul Ocnița al Republicii Moldova, aflat la hotarul cu Ucraina. Nu au fost inregistrate victime, insa mai multe case ale oamenilor au fost afectate, anunța autoritațile. UPDATE: A fost restricționat…

- Jurnalista rusa de televiziune Marina Ovsianikova, ajunsa celebra pentru un protest in direct fața de razboiul dus de Rusia in Ucraina, a confirmat ca a fugit din arestul la domiciliu, la care a fost condamnata sub acuzatia ca a raspandit stiri false. Ea a spus ca se considera nevinovata și nu are de…

- SUA au anuntat vineri ca impun noi si „severe” sanctiuni impotriva Rusiei, condamnand anexarile „frauduloase” de teritorii in Ucraina, relateaza AFP. „SUA condamna astazi tentativa frauduloasa a Rusiei de a anexa parti din teritorii in Ucraina”, a afirmat presedintele american Joe Biden intr-un comunicat,…

- Publicația ungara Magyar Nemzet l-a citat pe Viktor Orban spunand ca sancțiunile UE au condus la creșterea prețurilor la gaze și a inflației, iar daca aceste masuri ar fi abandonate, prețurile gazelor ar scadea imediat cu 50%, in timp ce și inflația ar scadea, relateaza Reuters . Conform ziarului care…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat la ONU ca Rusia nu este interesata de pace și minte pe toata lumea. A doua zi dupa anunțul mobilizarii parțiale in Rusia, comandantul-șef al armatei ucrainene spune ca nu conteaza numarul dușmnilor, intrucat toți vor fi distruși. UPDATE 14.45 Rușii…

- Cautarile pe Google pentru „cum sa-ți rupi o mana acasa” au explodat in Rusia, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțiala pentru razboiul din Ucraina, relateaza Newsweek. Liderul de la Kremlin a afirmat ca „doar cetațenii care se afla in prezent in rezerva – mai presus de…