- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, afirma ca obligarea de catre Belarus a unui avion civil sa aterizeze fortat este un gest care “poate fi introdus in categoria pirateriei la nivel de stat”. “Aceasta aterizare fortata a unui avion civil, cu pasageri civili, de catre Belarus a pus in…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a decis sa le restranga accesul in sediul sau diplomatilor din Belarus, tara membra a Parteneriatului euro-atlantic, pentru a sanctiona decizia Minskului de a deturna un avion de linie european in scopul arestarii unui opozant, a anuntat luni secretarul…

- "Am decis sa limitam accesul personalului belarus la Cartierul General al NATO", la Bruxelles, a declarat norvegianul Jens Stoltenberg, șeful NATO, in timpul unei conferinte de presa."Aliatii au condamnat in mod ferm o incalcare a regulilor internationale si un atac impotriva libertatii de exprimare"…

- Ministerul de Externe lituanian a anunțat vineri ca Lituania a expulzat doi diplomati belarusi pentru „activitati incompatibile cu statutul lor diplomatic”, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres . „Doi ofiteri de informatii din Belarus, care lucreaza sub acoperire diplomatica au fost invitati…

- Liderul autoritar al Belarus, Aleksandr Lukașenko, merge vineri în Rusia pentru a cere ajutorul lui Vladimir Putin, urmând sa se întâlneasca cu acesta la reședința de la Marea Neagra, Soci, informeaza Euronews. Discuțiile au loc în contextul sancțiunilor anunțate de liderii…

- Liderii europeni au aprobat luni seara impunerea de noi sancțiuni impotriva Belarusului, caruia ii cer eliberarea imediata a activistului Roman Protasevici și a prietenei acestuia, Sofia Sapega, arestați duminica in urma deturnarii la Minsk, sub un fals pretext, a avionului in care calatoreau pe ruta…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni ca un program de investitii european de trei miliarde de euro destinat Belarusului va ramane inghetat pana cand aceasta tara va reveni la democratie, potrivit Reuters și AFP, citate de Agerpres . Ursula von der Leyen a promis un raspuns…

- Belarusul a trimis un avion de vanatoare MiG-29 pentru a intercepta o aeronava comerciala la bordul careia se afla un jurnalist, opozant al regimului lui Aleksandr Lukașenko. Aeronava, care efectua o cursa Atena - Vilnius, a fost interceptata in spațiul aerian belarus, sub pretextul ca la bord ar fi…