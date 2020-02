Stiri pe aceeasi tema

- NATO i-a indemnat miercuri pe talibani sa-si demonstreze angajamentul fata de o solutie pasnica la Razboiul din Afganistan si sa inceteze violentele, la o zi dupa un atentat sangeros la Kabul, relateaza AFP.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a semnalat "progrese notabile" in discutiile dintre Washington si talibani, intr-un apel telefonic catre presedintele afgan Ashraf Ghani, a scris acesta din urma marti noapte pe Twitter, informeaza miercuri dpa, potrivit Agerpres.Pompeo l-a informat…

- Emisarul special american pentru reconciliere in Afganistan, Zalmay Khalilzad, i-a declarat presedintelui afgan Ashraf Ghani ca in discutiile sale cu talibanii nu s-au inregistrat progrese semnificative, transmite duminica dpa, citand un comunicat emis sambata seara de presedintia de la Kabul. Dupa…

- Emisarul Statelor Unite insarcinat cu negocierile cu talibanii, Zalmay Khalilzad, s-a intalnit miercuri, la Kabul, cu presedintele afgan, Ashraf Ghani, in contextul in care Washingtonul incearca din nou sa ajunga la un acord cu insurgentii, noteaza AFP. Reprezentantul special al Statelor…

- "Forte inamice au intreprins un atac impotriva bazei aeriene din Bagram in aceasta dimineata, tintind o instalatie medicala in constructie si destinata afganilor care locuiesc langa baza", se spune intr-un comunicat al misiunii NATO in Afganistan, Resolute Support."Cinci civili raniti au…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi, in cadrul unei vizite surpriza in Afganistan, ca negocierile cu talibanii, intrerupte in septembrie, au fost reluate, relateaza AFP. Vizita lui Trump a fost tinuta secreta pana la aterizare din motive de securitate. Ea nu va dura mai mult de cateva ore…

- Președintele american Donald Trump a anunțat joi în timpul unei vizite surpriza în Afganistan ca negocierile cu talibanii au fost reluate, dupa ce acestea au fost întrerupte în septembrie, relateaza AFP și Reuters. Vizita lui Trump este prima dupa ce a devenit președinte…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a respins joi, la Washington, temerile referitoare la viitorul si unitatea Aliantei Nord-Atlantice, exprimate in urma cu o saptamana de catre presedintele francez Emmanuel Macron, relateaza Xinhua, conform agerpres.ro. ''NATO este solida si a implementat…