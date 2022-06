NATO lansează oficial procesul de aderare pentru Suedia și Finlanda NATO a invitat oficial Suedia si Finlanda sa se alature Aliantei Nord-Atlantice conduse de SUA, potrivit unei declaratii a sefilor de stat si de guvern NATO, miercuri, relateaza CNN. ”Astazi (n.r. miercuri), am decis sa invitam Finlanda si Suedia sa devina membre NATO si am convenit sa semnam Protocoalele de Aderare”, au declarat liderii Alianței […] The post NATO lanseaza oficial procesul de aderare pentru Suedia și Finlanda appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

