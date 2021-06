Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii l-a primit duminica la castelul Windsor pe presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters si AFP. Regina in varsta de 95 de ani, purtand o rochie inflorata si o palarie roz, a asistat alaturi de Joe Biden si sotia sa Jill la o parada a garzilor de onoare,…

- Apararea unui aliat care este atacat, prevazuta de articolul V al tratatului NATO, este o obligatie "sacra", a declarat duminica presedintele american Joe Biden, intr-o conferinta de presa in finalul summitului G7 de la Cornwall, transmit AFP si Reuters. "Consideram ca NATO si articolul…

- Conducatorii Guvernului chinez ”nu ne impartasesc valorile”, denunta secretarul general al NATO Jens Stoltenberg in urma unei intalniri, la Washington, cu presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters. Relatiile cu China si Rusia urmeaza sa se afle pe agenda summitului NATO prevazut la…

- Presedintele american, Joe Biden, va efectua in luna iunie prima sa deplasare in strainatate in Regatul Unit si in Belgia, a anuntat vineri Casa Alba, relateaza Reuters si AFP. Joe Biden va participa la summitul G7 din perioada 11-13 iunie de la Cornwall (sud-vestul Angliei), iar apoi la summitul…

- Presedintele american Joe Biden a exprimat vineri "sprijinul neclintit" al SUA pentru suveranitatea Ucrainei intr-o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean Volodomir Zelenski , a comunicat Casa Alba, citata de Reuters si AFP. Citește și: Noi tensiuni in Donbas - Rusia amenința cu distrugerea…