Secretarul general al NATO, norvegianul Jens Stoltenberg, s-a declarat increzator marti in capacitatea conducatorilor tarilor membre ale Aliantei de a-si demonstra unitatea in pofida divergentelor lor in cursul summitului din 11-12 iulie la Bruxelles, informeaza France Presse. "Sunt increzator in capacitatea Europei si a SUA de a ramane unite in cursul summitului, in pofida importantelor divergente si de a demonstra importanta legaturii transatlantice", a sustinut el intr-un interviu acordat canalului francez France 24. Stoltenberg si-a exprimat aceasta incredere in mai multe randuri dupa reuniunea…