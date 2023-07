Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica monitorizeaza atent activitatile Grupului Wagner, a afirmat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pe fondul informatiilor privind deplasarile lui Evgheni Prigojin, directorul organizatiei paramilitare ruse.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a promis ca Alianta Nord-Atlantica va furniza ajutor suplimentar pentru a contribui la modernizarea armatei ucrainene la summitul de la Vilnius din 11-12 iulie, transmite DPA. Intr-o declaratie publicata miercuri de cotidianul german Tagesspiegel, Stoltenberg…

- Alianța Nord-Atlantica cauta modalitați de a ajuta Republica Moldova sa-și sporeasca securitatea și capacitatea de aparare. Declarația a fost facuta miercuri de secretarul general adjunct al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul unei conferințe de presa, transmite moldova1.md. {{685068}}„Sint bucuros ca…

- Președintele Klaus Iohannis a subliniat importanța aliaților NATO de pe Flancul Estic in cadrul Summitului Formatului București 9 de la Bratislava, aratand ca Romania ințelege nevoia de a-și intari apararea.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va fi prezent sambata, la Ankara, la ceremonia de investire a lui Recep Tayyip Erdogan. Acesta a fost reales in 28 mai in functia de presedinte al Turciei, a anuntat vineri Alianta Nord-Atlantica. Stoltenberg isi anuntase joi intentia de a se deplasa in…

- Alianta Nord-Atlantica a decis suplimentarea cu 700 de militari a efectivelor Fortei de mentinere a pacii in Kosovo (KFOR), a declarat marti seara secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, condamnand violentele interetnice.

- Ucraina vrea sa primeasca invitatia de a adera la NATO in iulie, cu ocazia summitului din Lituania. Alianta Nord-Atlantica este pregatita sa o primeasca, insa abia dupa incheierea razboiului, sustine secretarul general Jens Stoltenberg. Germania tensioneaza si ea situatia – Berlinul anunta ca nici nu…

- Razboi in Ucraina, ziua 420. Alianta Nord-Atlantica nu a observat modificari in configuratia fortelor nucleare ruse si nu sunt semnale ca Rusia a transferat arme atomice tactice in Belarus, a declarat marti secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.