Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a redus personalul la ambasadele sale din Iran si Irak la un nivel minim dupa uciderea de catre fortele americane a comandantului militar iranian Qassem Soleimani, a informat luni Sky News citand surse diplomatice, transmite Reuters.

- Marea Britanie a redus personalul la ambasadele sale din Iran si Irak la un nivel minim dupa uciderea de catre fortele americane a comandantului militar iranian Qassem Soleimani, a informat luni Sky News citand surse diplomatice, transmite Reuters potrivit Agerpres. Retragerea diplomatilor este o…

- Marea Britanie a redus personalul la ambasadele sale din Iran si Irak la un nivel minim dupa uciderea de catre fortele americane a comandantului militar iranian Qassem Soleimani, a informat luni Sky News citand surse diplomatice, transmite Reuters. Retragerea diplomatilor este o actiune preventiva mai…

- Prețul barilului de petrolul a crescut vineri pe piețele internaționale cu circa 2,5 dolari dupa ce un atac aerian al Statelor Unite l-a ucis pe generalul iranian Qassem Soleimani, provocand temeri cu privire la posibilitatea unei escaladari a tensiunilor in Orientul Mijlociu, transmite Reuters.Citește…

- Generalul iranian Qassem Soleimani (foto: telegraph.co.uk) Generalul iranian Qassem Soleimani și Abu Mahdi al-Muhandis, cel mai important comandant al poliției irakiene, au fost uciși, vineri, pe aeroportul din Bagdad, intr-un atac aerian comandat chiar de președintele Donald Trump, transmite Reuters,…

- Pana acum, Instagram solicita celor 1 miliard de utilizatori sa spuna doar daca au cel putin 13 ani, cu unele exceptii limitate. Instagram a aratat ca advertiserii nu sunt motivul principal al noii cerinte. Jocurile de noroc si controlul nasterilor se numara printre alte tipuri de reclame restrictionate…

- Turcia refuza sa sustina planuri de aparare colectiva pregatite de NATO cu privire la tarile baltice si Polonia, atat timp cat Alianta Nord-Atlantica nu o sustine politic mai apasat in lupta pe care o poarta impotriva combatantilor kurzi in nordul Siriei, au declarat patru surse din cadrul blocului…

- Un pilot specializat in teste tehnice al Boeing a recunoscut ca ar fi indus in eroare autoritatile de reglementare, in mod neintentionat, printr-o serie de mesaje interne din 2016 referitoare la siguranta avioanelor 737 MAX care au fost facute publice vineri, provocand o noua criza, transmite Reuters…