NATO își întărește flacul estic dar se uită și mai la est: la China Alianța NATO și-a intarit flancul estic din cauza razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, dar atenția sa incepe sa se indrepte și mai mult spre est: spre China. Acest lucru a dus la critici din partea unora dintre statele membre ale Alianței, dar și a Beijingului, care considera ca NATO se abate de la mandatul sau inițial. […] The post NATO iși intarește flacul estic dar se uita și mai la est: la China first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestiul devine in aceasta saptamana, in perioada 28 - 30 noiembrie, capitala diplomatiei europene si euroatlantice.Marti si miercuri, va avea loc, la Bucuresti, Reuniunea ministrilor Afacerilor Externe ai statelor membre NATO. Evenimentul va fi gazduit, in numele Romaniei, de ministrul Bogdan Aurescu.De…

- Marti si miercuri, va avea loc, la Bucuresti, Reuniunea ministrilor Afacerilor Externe ai statelor membre NATO. Evenimentul va fi gazduit, in numele Romaniei, de ministrul Bogdan Aurescu.De asemenea, luni si marti, se va desfasura, in Capitala, Reuniunea Liderilor de la Munchen (Munich Leaders Meeting…

- Ministrul apararii de la Kiev a declarat joi ca va dura cel putin o saptamana pana cand forțele ruse vor reuși sa-și retraga trupele din orasul Herson, iar evoluția de pe front va evolua in viitor intrucat iarna va incetini operatiunile de pe campul de lupta, oferind ambelor parti sansa de a se regrupa,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca in discutiile purtate miercuri cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a accentuat necesitatea ca Alianta sa monitorizeze atent, in continuare, situatia din Marea Neagra, avand in vedere dinamica ridicata a evolutiilor din regiune, cat si impredictibilitatea…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a trimis saptamana aceasta o felicitare de ziua de nastere presedintelui rus Vladimir Putin, felicitandu-l pentru "distrugerea provocarilor si amenintarilor Statelor Unite", acesta fiind cel mai recent semn al aprofundarii legaturilor dintre cele doua state, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a asigurat vineri pe premierul indian Narendra Modi, in Uzbaekistan, la un summit al Orgabizatiei Cooperarii de la Shjangha (OCS), ca doreste "sa termine cat mai repede posibil" Razboiul rus din Ucraina si ca intelege "ingrijorarile" Indiei in acest sens, relateaza…

- In articolul sau de opinie, Ministrul de Externe rus insinueaza ca africanii sunt in pragul foametei din cauza sanctiunilor impuse de occidentali impotriva Rusiei. Sanctiunile pun in pericol aprovizionarea cu cereale la nivel mondial, nu razboiul dus de Vladimir Putin impotriva Ucrainei, acuza seful…

- Rusia a obtinut venituri de 158 de miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili in sase luni de razboi, profitand de preturile ridicate, potrivit raportului redactat de Centre for research on energy and clean Air (CREA) publicat marti, care indeamna la sanctiuni mai eficiente, informeaza…