NATO își caută șef! Pe lista scurtă se află și IOHANNIS Aliații NATO au o noua misiune, aceea de a gasi un nou șef care sa-l inlocuiasca pe actualul secretar general Jens Stoltenberg. Dupa 72 de ani de la inființarea celei mai puternice alianțe militare din lume, mulți cred ca a venit vremea ca aceasta sa fie condusa de o femeie. Alții privesc lucrurile dintr-o perspectiva politico-strategica și se gandesc la numirea unei personalitați din Europa de Est, ca semnal dat Rusiei. Romania este unul dintre aliații care și-a indeplinit obligațiile inclusiv in privința alocarii a 2% din PIB pentru aparare și, deși alegerea ei ar putea fi considerata puțin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

