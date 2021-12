Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si Statele Unite sunt pregatite sa angajeze un ”dialog diplomatic” cu privire la criza ucraineana, care sa dezamorseze tensiunile de la frontiera cu Ucraina, incepand din ianuarie, la Geneva, relateaza Euronews. Vladimir Putin a catalogat joi drept ”pozitive” primele reactii americane…

- ​"Vom face tot ce este necesar pentru a asigura securitatea și apararea tuturor aliaților și am precizat ca în continuare orice agresiune împotriva Ucrainei ar avea un preț foarte mare.", a declarat marți secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la finalul unei întâlniri…

- NATO a respins joi solicitarea Moscovei ca Alianta sa renunte la aderarea Ucrainei si a insistat asupra importantei parteneriatului sau cu Kievul, relateaza AFP. "Nu vom face niciun compromis asupra dreptului Ucrainei de a-si alege propria cale, nu vom face niciun compromis asupra dreptului NATO de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut marti negocieri "imediate" cu NATO si SUA privind garantiile pe care trebuie sa le primeasca Rusia pentru securitatea sa, pe fondul tensiunilor cu Ucraina, relateaza AFP. "Vladimir Putin a subliniat necesitatea lansarii imediate de negocieri cu SUA si…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a propus miercuri NATO sa inceapa negocieri pentru a impiedica Alianta Atlantica sa se extinda spre estul Europei, aproape de frontierele Rusiei, informeaza EFE, potrivit Agerpres. ''In dialogul cu SUA si aliatii lor, vom insista sa ajungem la acorduri concrete care…

- Preturile la energie in Europa au doborat record dupa record inca inainte de venirea iernii si aceasta criza se va agrava pe masura ce temperaturile vor incepe sa scada, transmite Bloomberg. Luna trecuta cresterea preturilor la electricitate a fortat unele companii britanice sa isi reduca productia…

- Kremlinul face presiuni pentru aprobarea rapida a controversatei conducte Nord Stream 2 catre Germania pentru a spori livrarile de gaze, potrivit Bloomberg. Președintele rus Vladimir Putin vrea sa puna presiuni pe Uniunea Europeana (UE) pentru a rescrie unele dintre regulile pieței sale de gaze dupa…