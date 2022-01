Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA a transmis vineri un mesaj dur in care subliniaza ca „Rusia nu are niciun cuvant de spus” in privinta relatiei dintre Ucraina si NATO. „Rusia trebuie sa se alature restului lumii in secolul XXI. In zilele noastre, natiunile suverane au dreptul de a alege liber ce aranjamente fac pentru…

- S-au inchiat discuțiile Consiliului NATO și Rusia, care au avut loc miercuri la Bruxelles, pe fondul pesimismului fața de progresele inregistrate in urma atitudinilor fara compromisuri adoptate de Moscova și Washington cu privire la tensiunile din Europa de Est. Așteptarile au fost scazute in privința…

- Alianta Nord-Atlantica este ingrijorata de "riscul real" de conflict in Ucraina prin continuarea consolidarii militare a Rusiei la frontierele sale si trebuie sa se pregateasca de posibilitatea unui esec al diplomatiei, a avertizat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit AFP. "Consolidarea…

- Cererile formulate de Moscova la adresa NATO, în special cu privire la înghețarea extinderii acesteia în Europa, sunt „complet inacceptabile”, a afirmat luni Suedia, care nu este membra, ci doar partenera a Alianței Atlantice, potrivit AFP.„Nu vom intra în…

- NATO a respins joi solicitarea Moscovei ca Alianta sa renunte la aderarea Ucrainei si a insistat asupra importantei parteneriatului sau cu Kievul, relateaza AFP, citata de Digi24. „Nu vom face niciun compromis asupra dreptului Ucrainei de a-si alege propria cale, nu vom face niciun…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP. ”Relatia NATO cu Ucraina nu poate fi determinata decat de cei 30 de membri ai Aliantei…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei în relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzând sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP.„Relația NATO cu Ucraina poate fi determinata doar de cei treizeci…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Relatia NATO cu Ucraina nu poate fi determinata decat…