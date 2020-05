Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a denuntat joi ''lovitura'' data securitatii europene, dupa ce Statele Unite au anuntat ca se retrag din tratatul Cer Deschis (Open Skies), acuzand Moscova de nerespectarea acestuia, relateaza AFP. "Retragerea Statelor Unite din acest tratat inseamna nu numai o lovitura data fundamentului…

- Statele Unite au anuntat retragerea dintr-un tratat semnat cu alte peste 30 de tari care permite efectuarea curselor aeriene de supraveghere pentru promovarea increderii la nivel international. Administratia Donald Trump spune ca Rusia ar incalca acordul.

- Retragerea Statelor Unite din Tratatul "Ceruri Deschise" ("Open Skies"), din care face parte și Romania, va afecta stabilitatea strategica si interesele aliatilor europeni ai Washingtonului, considera Ministerul rus de Externe."Aceasta manevra nu doar ca va inrautati situatia stabilitatii…

- Americanii intensifica eforturile pentru a deforma principalul triunghi geopolitic, in speranța schimbarii echilibrului de putere in configurația SUA - Rusia - China. Nu este vorba despre tensionarea relațiilor americano-chineze provocate de coronavirus, ci despre jocurile din jurul extinderii tratatului…

- CHIȘINAU, 17 apr - Sputnik. Nu poate exista un dialog cu Statele Unite cu privire la noile sisteme de arme hipersonice ruse fara o discuție cuprinzatoare despre proiectele similare americane, a declarat pentru RIA Novosti ministrul adjunct de externe, Sergei Riabkov. © Sputnik / Наталья СеливерстоваExpert…

