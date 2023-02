NATO intervine ferm în Moldova: sprijin puternic pentru Chișinău anunțat de Ministerul Apărării Republica Moldova va beneficia de un pachet de asistența sporit din partea NATO. Decizia a fost aprobata in cadrul reuniunii miniștrilor apararii ai statelor membre NATO, desfașurata la Bruxelles. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

