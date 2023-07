Stiri pe aceeasi tema

- "NATO si aliatii intensifica supravegherea si recunoasterea in regiunea Marii Negre, inclusiv cu avioane de patrulare maritima si drone", informeaza un comunicat al Aliantei Nord-Atlantice.Anuntul a fost facut dupa o reuniune a Consiliului NATO-Ucraina, organismul infiintat la inceputul acestei luni…

- ”Cred ca aceasta optiune este periculoasa si imposibila”, a subliniat intr-o conferinta de presa Versinin. O revenire a Moscovei in acord se afla pe mana ”partenerilor straini” ai Rusiei, anunta el. In prezent nu se negociaza niciun alt acord in acest sens, da asigurari Versinin. Rusia lucreaza la rute…

- Joi, 20 iulie, Ucraina a avertizat ca incepand de vineri, 21 iulie, va considera orice nava din Marea Neagra care se indreapta spre porturile rusesti sau teritoriile ucrainene ocupate de Rusia ca potentiali transportatori de incarcaturi militare, acest anunt intervenind la o zi dupa o decizie similara…

- Rusia planuieste atacuri asupra navelor comerciale care transporta cereale din Ucraina pe Marea Neagra pentru a da apoi vina pe Kiev, a afirmat miercuri un responsabil al Casei Albe, noteaza AFP, informeaza Agerpres."Armata rusa ar putea sa-si extinda vizarea" instalatiilor si mijloacelor de transport…

- Președintele Macron crede ca Vladimir Putin a facut o „greseala uriasa” iesind din Acordul de la Istanbul privind exportul cerealelor din Ucraina pe Marea Neagra. El mai spune ca Rusia vrea sa infometeze țarile aflate deja in dificultate.

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut o "greseala uriasa" iesind din Acordul de la Istanbul privind exportul cerealelor din Ucraina pe Marea Neagra, denunta presedintele francez Emmanuel Macron, care subliniaza ca "vedem foarte clar ca Rusia a decis sa infometeze tari aflate deja in dificultate" relateaza…

- Purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, a declarat luni reporterilor acreditati la Kremlin ca Rusia iese din acordurile pentru transportul de cereale pe Marea Neagra, incepand de luni, 17 iulie, data cand acestea ar fi trebuit sa fie prelungite. Cotatia graului a crescut semnificativ…

- Ucraina este pregatita sa continue sa exporte cereale pe Marea Neagra ca parte a unui "plan B", fara sprijinul Rusiei, daca Moscova iese din actualul acord, a declarat vineri ministrul ucrainean al agriculturii, Mikola Solski.