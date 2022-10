NATO întărește flancul estic în timpul războiului Rusiei în Ucraina: Spania trimite în România 8 avioane de vânătoare și 130 de militari Spania a anunțat sambata ca va trimite 14 avioane de lupta in Bulgaria și Romania pentru a consolida flancul estic al NATO, in timp ce Alianța iși consolideaza capacitatea de descurajare dupa invazia Rusiei in Ucraina.O noua desfașurare de forțe aeriene va include opt avioane de lupta F18M și 130 de membri pentu personalul aerian aeriene trimise in Romania intre decembrie 2022 și martie 2023, ca parte a strategiei de „reacție și descurajare” a NATO, a anunțat ministerul spaniol al apararii.Un radar de supraveghere aeriana cu raza lunga de acțiune a fost instalat și in Romania din 17 octombrie… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

