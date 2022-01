NATO, îngrijorată de securitatea energetică a Europei, în contextul tensiunilor cu Rusia Rusia a desfasurat aproximativ 120.000 de soldati in apropierea vecinei sale Ucraina si a cerut aliantei de aparare vestice sa retraga trupele si armele din Europa de Est si sa impiedice Ucraina, un fost stat sovietic, sa se alature vreodata NATO. Oficialii americani au declarat sambata ca desfasurarea militara a Rusiei a fost extinsa pentru a include provizii precum rezerve de sange pentru a trata victimele unui conflict. De peste granita, in Ucraina, localnicii s-au antrenat ca rezervisti ai armatei. Moscova neaga orice plan de invadare, dar a declarat duminica ca va cere NATO sa clarifice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europa trebuie sa-și diversifice aprovizionarea cu energie, a declarat duminica șeful NATO, in timp ce Marea Britanie a avertizat ca este „foarte probabil” ca Rusia , cel mai mare furnizor de gaze naturale al continentului, sa incerce sa invadeze Ucraina, scrie Reuters. Rusia a adunat aproximativ 120.000…

- ”Statele Unite si UE lucreaza impreuna pentru aprovizionarea continua, suficienta si in timp util a UE cu gaze naturale din diverse surse de pe tot globul, pentru a evita socurile de aprovizionare, inclusiv cele care ar putea rezulta dintr-o noua invazie rusa a Ucrainei”, au spus acestia intr-o declaratie…

- Statele Unite au trimis miercuri raspunsul scris la cererile ample de securitate ale Rusiei, un pas cheie intr-un proces diplomatic fragil, in conditiile in care Rusia a organizat noi exercitii militare pe uscat si pe mare in apropierea Ucrainei, transmite Reuters, potrivit News.ro. Ministerul…

- „In ultimele zile, i-am spus clar Belarusului ca, daca permite utilizarea teritoriului sau pentru un atac impotriva Ucrainei, va suferi o riposta rapida si ferma din partea Statelor Unite si a aliatilor nostri”, a avertizat in fata presei purtatorul de cuvant al diplomatiei americane, Ned Price, informeaza…

- Printre o serie de posibile sanctiuni occidentale impotriva guvernului presedintelui Vladimir Putin, Germania ar putea bloca autorizarea conductei Nord Stream 2, daca Rusia va invada Ucraina. Dar masura ar risca sa exacerbeze o criza a aprovizionarii cu gaze in Europa, care a determinat cresterea preturilor…

- La randul sau, agenția Reuters citeaza un oficial cu rang inalt din administrația americana care a declarat ca Statele Unite si aliatii lor sunt gata sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de…

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…