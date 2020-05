Stiri pe aceeasi tema

- Premierul moldovean Ion Chicu a reactionat, dupa ce europarlamentarul Siegfried Muresan a criticat Guvernul de la Chisinau in legatura cu intarzierea reforrmelor si cu modul in care a gestionat pandemia de coronavirus, noteaza News.ro "Stau si ma uit eu la baietasii astia romani oplositi prin…

- Retragerea Statelor Unite din Tratatul "Ceruri Deschise" ("Open Skies"), din care face parte și Romania, va afecta stabilitatea strategica si interesele aliatilor europeni ai Washingtonului, considera Ministerul rus de Externe."Aceasta manevra nu doar ca va inrautati situatia stabilitatii…

- CHIȘINAU, 14 mai — Sputnik. Refuzul SUA de a sprijini ideea pregatirii unui protocol la Convenția privind interzicerea dezvoltarii, producției și stocarii armelor bacteriologice și cu toxine, care ar crea un mecanism de verificare, ne face sa ne gandim la obiectivele pe care Washingtonul le urmarește…

- In ajunul celei de-a 75-a aniversari a victoriei asupra Germaniei naziste, Rusia și Statele Unite au polemizat din nou despre rolul URSS in al Doilea Razboi Mondial și rezultatul acesteia. Ministerul rus de Externe a raspuns furios la tweet-ul Casei Albe, in care doar Statele Unite și Marea Britanie…

- CHIȘINAU, 16 apr - Sputnik. Rusia ar putea desfașura experimente legate de armele nucleare, potrivit raportului anual al Departamentului de Stat al SUA. "Statele Unite considera ca Rusia a efectuat experimente legate de energie nucleara care au declanșat eliberarea de energie nucleara", este…

- Rusia a acuzat Statele Unite de dezinformare dupa ce autoritatile americane au marcat Ziua internationala a zborului omului in spatiu fara sa il mentioneze pe cosmonautul sovietic Iuri Gagarin, primul om care a ajuns in spatiu.Departamentul de Stat american a publicat pe Facebook un scurt mesaj in limba…

- MAE solicita Ungariei deschiderea unor puncte de frontiera Foto: Arhiva. Ministerul roman de Externe a solicitat autoritaților ungare deschiderea suplimentara a punctelor de trecere a frontierei de la Borș, Cenad și Nadlac 1 pentru transportatorii de marfa având ca destinație România…