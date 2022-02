NATO închide biroul de la Kiev şi transferă personalul la Lviv NATO iși inchide, temporar, biroul din capitala Ucrainei și iși va muta personalul la Bruxelles si Lviv, oraș aflat la 70 de kilometri distanța de granița cu Polonia, informeaza Mediafax . „NATO si statele sale membre monitorizeaza si evalueaza situatia foarte indeaproape si iau toate masurile de precautie necesare. Siguranta angajatilor nostri este o prioritate ridicata, asa ca personalul s-a mutat acum la Lviv si la Bruxelles”, a transmis un purtator de cuvant al NATO, intr-un e-mail catre platforma media VG. „Birourile NATO din Ucraina sunt astfel inca operationale”, adauga purtatorul de cuvant… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

