NATO începe supravegherea aeriană în Bulgaria Spania si Tarile de Jos si-au preluat sâmbata misiunile de supraveghere aeriana în Bulgaria, pe fondul cresterii tensiunilor regionale si a temerilor aliatilor occidentali legate de o eventuala invazie militara rusa în Ucraina, scrie dpa.

Cele doua tari occidentale vor trimite avioane de vânatoare în cadrul unei misiuni de politie aeriana în Bulgaria, stat membru al NATO si riveran Marii Negre.

Ministrul apararii bulgar Stefan Ianev a explicat ca rotatia fortelor spaniole este avuta în vedere pentru luni de guvernul bulgar, iar cea a fortelor armate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

