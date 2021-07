NATO începe instruirea forţelor speciale afgane în Turcia Alianta Nord-Atlantica a lansat primul program de instruire in afara tarii pentru soldatii afgani, la scurt timp dupa incheierea misiunii sale de antrenare a armatei afgane pe teritoriul Afganistanului, relateaza joi DPA.



Membri ai fortelor speciale afgane au fost transportati miercuri cu un avion in Turcia pentru un curs de instruire, potrivit unor informatii provenind de la Ankara. Acest curs se presupune ca prefateaza programele regulate de antrenament ce vor fi derulate de NATO in afara Afganistanului.



