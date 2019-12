Presedintele american Donald Trump a calificat marti drept 'foarte insultatoare' remarca presedintelui francez Emmanuel Macron ca NATO ar fi in 'moarte cerebrala' si si-a exprimat intentia de a discuta cu acesta in decursul zilei de marti cu prilejul summitului Aliantei Nord-Atlantice de la Londra, informeaza AFP. 'Cred ca a fost foarte insultator', a declarat Trump in cursul unei conferinte de presa sustinute in comun cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, inainte de deschiderea summitului aniversar al NATO la Londra, dedicat implinirii a 70 de ani de la crearea…