NATO în criză de identitate: Trump și Erdogan distrug ce a mai rămas din Alianță ''Moartea cerebrala&" menționata de președintele francez Macron scoate în evidenta calcâiul lui Ahile al celei mai puternice alianțe militare de pe planeta care cedeaza teren în fața Rusiei sau Turciei, prin intermediul reducerii dimensiunii prezenței americane în lume, scrie Rador, citând IlSole24Ore.



NATO &"este puternica&", spune Jens Stoltenberg, raspunzând la constatarea lui Emmanuel Macron ca &"asistam la moartea cerebrala a NATO&". Paradoxal, declarația secretarului general al Alianței Atlantice ar trebui sa fie mai surprinzatoare decât… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

