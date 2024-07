Stiri pe aceeasi tema

- Un submarin balistic cu propulsie nucleara al Marinei SUA a aparut in Marea Norvegiei in aceasta saptamana, intr-o rara demonstrație de forța. Acesta a fost insoțit de un crucișator cu rachete ghidate și de doua aeronave militare.

- Este alerta in randul specialistilor de la Centrul National Antitoxic din cauza numarului mare de copii spalati cu produse destinate animalelor. Medicii atrag atentia ca au crescut de sase ori cazurile.La Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti si la Spitalul Floreasca au ajuns zeci de astfel…

- Aparate suedeze au interceptat un avion militar rusesc dupa ce a incalcat, pentru scurt timp, spatiul aerian al Suediei, vineri, la est de insula Gotland in Marea Baltica, au anuntat sambata fortele armate ale acestei tarid nordice, potrivit Reuters.

- Alianța PSD-PNL a obținut la europarlamentare, potrivit datelor parțiale publicate de BEC, marți, la ora 16.00, 48,65%, AUR 14,95%, iar Dreapta Unita 8,64%. UDMR are 6,52%, Partidul SOS 5,04%, iar candidatul independent Nicu Ștefanuța 3,06%. Alianța PSD-PNL a obținut la europarlamentare, potrivit datelor…

- ”Volumul total al spatiilor de birouri inchiriate in afara Capitalei este in crestere. Numai in primele trei luni din 2024 s-au inchiriat birouri moderne cu o suprafata totala care reprezinta 47% din suprafata totala tranzactionata anul trecut, in toate centrele de afaceri mari. In primele luni din…

- O persoana a murit dupa ce avionul care zbura de la Londra catre Singapore s-a confruntat cu turbulențe. Zeci de persoane sunt ranite. Avionul a fost deviat catre alt aeroport.Zborul dintre Londra și Singapore a fost lovit de turbulențe severe.Un pasager a murit, potrivit BBC.

- Pompierii au intrat in alerta și au intervenit de urgența pentru a stinge un incendiu ce a izbucnit la o magazie de uleiuri din Portul Constanța. Din primele informații, un tanar a suferit arsuri, primind ingrijiri medicale la fața locului. Un incendiu s-a produs in noaptea de duminica spre luni la…

- Cercetatorii de la Northwestern University din SUA au anunțat ca au descoperit „un tezaur acvatic” ascuns adinc sub suprafața Pamintului. Descoperirea a fost posibila datorita unui tip de roca albastra care exista in mantaua planetei noastre și are abilitatea unica de a capta apa in structura sa. {{739030}}Anunțul…