Stiri pe aceeasi tema

- NATO a respins miercuri afirmațiile președintelui Vladimir Putin care sugera ca forțele alianței din Europa de Est reprezinta o amenințare pentru Rusia, declarand ca acestea nu se compara cu desfașurarea de trupe militare ale Moscovei, informeaza Reuters.

- NATO a respins miercuri afirmatiile presedintelui Vladimir Putin care sugera ca fortele aliantei din Europa de Est reprezinta o amenintare pentru Rusia, declarand ca fortele din Europa de Est sunt defensive si nu se compara cu desfasurarile de trupe militare ale Moscovei, informeaza Reuters.

- NATO a respins, miercuri, sugestia presedintelui rus Vladimir Putin conform careia fortele Aliantei Nord-Atlantice din estul Europei reprezinta o amenintare pentru Rusia, spunand ca ele nu se compara cu desfasurarile de trupe ale Moscovei."Actiunile NATO sunt defensive, proportionate si pe…

- NATO a respins miercuri sugestia presedintelui rus Vladimir Putin conform careia fortele Aliantei Nord-Atlantice din estul Europei reprezinta o amenintare pentru Rusia, spunand ca ele nu se compara cu desfasur...

- CHIȘINAU, 19 aug — Sputnik. Într-un format neobișnuit, liderii au facut declarații presei înainte de întâlnire. Dupa cum a clarificat Kremlinul, o astfel de decizie a fost luata, deoarece adresarea catre mass-media sâmbata la o ora târzie ar fi…

- 'Suntem pe deplin deschisi sa lucram impreuna cu Europa', a declarat Putin in cadrul unei conferinte de presa la Viena cu omologul sau austriac, Alexander Van der Bellen, subliniind ca sanctiunile economice si diplomatice ale UE impotriva tarii sale dauneaza ambelor parti.Totodata, Putin…

- Noul Ambasador al R. Moldova la Washington, Cristina Balan, susține ca parteneriatul cu SUA trebuie sa fie întarit, mai ales în perspectiva contracararii comportamentului nedorit al Moscovei în raport cu Chișinaul. Cristina Balan a semnat un editorial pentru Atlantic Council, în…

- ”Relatia noastra are mult viitor (...), pentru ca Europa se intinde de la Atlantic la Urali”, a declarat presedintele Frantei, alaturi de omologul sau rus Vladimir Putin, la o conferinta economica franco-rusa, in cadrul Forumului Economic de la Sankt-Petersburg, in a doua zi a vizitei sale in Rusia.”Franta…