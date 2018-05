NATO îi cere Rusiei să îşi asume responsabilitatea pentru avionul doborât în Ucraina "Sunt de acord cu guvernul olandez, care ii cere Rusiei sa-si asume responsabilitatea pentru incidentul aviatic", a spus Stoltenberg, descriind evenimentul - care a provocat moartea tuturor celor 298 de oameni aflati la bord - drept o "consecinta directa" a agresiunii ruse asupra Ucrainei.



Olanda si Austria au acuzat Rusia de doborarea zborului MH17 dupa ce o echipa de anchetatori internationali au descoperit ca sistemul antiaerian Buk utilizat pentru a lovi avionul ii apartinea Rusiei, informeaza Agerpres.



Stoltenberg, invocand amestecul Rusiei in alegeri, atacuri cibernetice… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a criticat Rusia in timpul unei vizite in Polonia de luni, repetand apelul ca Moscova sa-si accepte responsabilitatea pentru doborarea, in 2014, a unui avion al Malaysia Airlines deasupra Ucrainei, relateaza DPA. "Sunt de acord cu guvernul olandez, care ii…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a criticat Rusia in timpul unei vizite in Polonia de luni, repetand apelul ca Moscova sa-si accepte responsabilitatea pentru doborarea, in 2014, a unui avion al...

- Fanii, cu exceptia celor care locuiesc in Romania, vor putea vota piesa "Goodbye" de pana la 20 de ori de pe acelasi numar de telefon sau prin aplicatia de pe site-ul oficial al concursului. Romania intra in competitie pe pozitia a doua, in prima parte a semifinalei, alaturi de Norvegia, Serbia, San…

- Nationala de handbal feminin tineret a Romaniei va intalni, in ordine, Croatia, Georgia si Ucraina, in grupa a 2-a de calificare la Campionatul Mondial din Ungaria. Meciurile vor avea loc la BT Arena, din Cluj-Napoca, incepand de vineri, iar fanii care au bilete la partida senioarelor dintre Romania…

- Vladislav Voloshyn a fost gasit mort in locuinta sa din orasul Mykolaiv. El a fost transportat cu o ambulanta la spital, insa nu a putut fi salvat.Rudele pilotului care erau in apartament in momentul incidentului au spus ca in ultima perioada barbatul trecea printr-o depresie.Oficialii…

- Vladislav Volosin a fost gasit mort in locuinta sa din orasul Nikolaiev, de la malul Marii Negre. El a fost transportat cu o ambulanta la spital, insa nu a putut fi salvat. Rudele pilotului care erau in apartament in momentul incidentului au spus ca in ultima perioada barbatul trecea printr-o depresie.…

- Pilotul acuzat de Rusia de prabușirea zborului MH17, gasit mort in propria casa. Pilotul ucrainian invinuit de Moscova pentru provocarea prabușirii zborului Malaysia Airlines MH17 a fost gasit mort in casa lui, arata Daily Mail . Capitanul Vladislav Voloshin a susținut intotdeauna ca este victima unui…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat, miercuri, SUA ca au inselat "grosolan si fara nerusinare" Rusia in timpul crizei din 2014 in Ucraina, cand, pe de o parte, au cerut Moscovei sa exercite influenta ca Viktor Ianukovici sa nu recurga la armata impotriva manifestantilor de la Kiev, iar, pe…