- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cere Belarusului sa nu mai foloseasca migranții pe post de arme politice, intr-o declarație publicata luni seara. Ea cere statelor membre sa aprobe sancțiuni extinse pentru regimul bielorus și anunța ca doi vicepreședinți CE vor merge in țarile de…

- Parlamentul polonez a aprobat definitiv vineri proiectul guvernamental de constructie a unui zid la frontiera cu Belarusul pentru a-i impiedica pe migranti si refugiati sa treaca in Polonia, relateaza AFP. Costul zidului este evaluat la 353 de milioane de euro si urmeaza sa se intinda pe o…

- Cateva mii de persoane au demonstrat duminica, la Varsovia, impotriva respingerii migrantilor care se practica la frontiera Uniunii Europene, intre Polonia si Belarus, relateaza AFP preluat de agerpres. Din luna august, mii de migranti, originari in majoritate din Orientul Mijlociu si Africa, incearca…

- Polonia acuza Rusia ca se afla in spatele crizei migranților de la granițele estice ale Uniunii Europene și ca ofera sprijin logistic Belarusului pentru „alimentarea” fluxului de migranți care incearca sa treaca granița de est a UE din Belarus.

- Douasprezece state membre au cerut Uniunii Europene sa plateasca pentru ca tarile sa construiasca „bariere fizice” menite sa opresca migratia ilegala, intr-o scrisoare trimisa catre executivul blocului comunitar. Cele 12 state, intre care se regasesc si Austria, Grecia, Ungaria si Polonia,…

- Polonia va construi un gard de-a lungul frontierei sale cu Belarus, a anuntat luni ministrul polonez al apararii Mariusz Blaszczak, in scopul stoparii migrantilor care in acest an au venit in numar mare dinspre teritoriul belarus, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Lituania, Letonia si Polonia…

- Miniștrii de interne ai statelor membre UE se vor reuni, miercuri, intr-o reuniune extraordinara pentru a discuta situația migranților trimiși de regimul Lukașenko peste granița in mai multe țari europene - Lituania, Letonia și Polonia.