NATO foloseste tehnologia romanilor de la UTI pentru sistemul de supraveghere terestra

- Incepand cu luna ianuarie a acestui an, Angela Cretu a preluat conducerea companiei Avon la nivel global, cu exceptia pietelor din America Latina.Tanara si a inceput cariera la Avon in 1998, fiind manager de vanzari in Constanta.Angela Cretu lucreaza in cadrul Avon de la 21 de ani si, pe parcursul timpului,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a exprimat rezerve cu privire la participarea gigantului chinez al telecomunicatiilor Huawei la extinderea retelei mobile 5G in Europa, intr-un interviu publicat vineri, relateaza AFP. "In cazul in care exista riscul ca datele cetatenilor sau ale companiilor…

- FCSB a vizitat ieri Centrul de zi ”Casa Speranței”, din Sectorul 4, unde a imparțit cadouri copiilor, nu inainte insa de a asista la un spectacol emoționant oferit de catre aceștia. Gnohere, Nedelcu, Pintilii, Panțiru, Ov. Popescu și A. Vlad au oferit autografe și au facut poze cu micuții, in cadrul…

- Centrul de Medicina Navala din Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale de exevutie vacante, de contabil sef, grad II, studii superioare.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale…

- In urma cu doar cateva zile, Lexus a publicat o imagine teaser care anunța lansarea primului model electric al companiei. Acum, cu ocazia Salonului Auto de la Guangzhou, China, producatorul nipon a publicat primele fotografii și informații referitoare la noul Lexus UX 300e. Primul model electric al…

- Cel mai bine pazit loc din Romania, baza militara de la Deveselu, isi arata pentru prima data secretele. O echipa Observator a patruns in premiera in centrul de comanda de unde pot fi actionate rachetele care apara NATO de atacuri aeriene. In vizita au fost si ambasadorii a 20 de state NATO la Bucuresti,…

- Ieri, ministrul Sanatatii, Victor Costache, a dat asigurari ca examenul de Rezidentiat din acest an va avea loc pe data de 8 decembrie, conform procedurii in vigoare. Victor Costache a preluat ieri oficial mandatul de ministru al Sanatatii, el anuntand cu acest prilej o prioritizare a directiilor principale…

- 2 miliarde de dolari va investi Google in infrastructura sa de energie regenerabila din Statele Unite, America de Sud si Europa, unde vor fi semnate 18 noi acorduri care vor creste portofoliul de energie regenerabila al companiei cu peste 40-. Cele 18 noi contracte insumeaza o productie de 1.600 megawati,…