NATO a facut apel vineri la militantii talibani sa reduca nivelurile de violenta si sa se alature convorbirilor de pace, afirmand in acelasi timp ca eliberarile de prizonieri ar trebui accelerate, relateaza Reuters. Talibanii au respins un apel al guvernului afgan la o incetare a focului pentru luna sfanta a Ramadanului, invocand preocupari in privinta procesului de pace care a inceput dupa ce talibanii si SUA au incheiat un acord de pace in februarie privind retragerea trupelor straine conduse de SUA. "Nivelul actual de violenta provocat de talibani este inacceptabil", afirma ambasadorii la Alianta…