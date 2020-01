NATO examineaza 'diferite optiuni' privind o implicare suplimentara in Orientul Mijlociu, in special un rol sporit in formarea fortelor locale, a declarat joi secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, transmite AFP.



Jens Stoltenberg a convenit miercuri, intr-o convorbire telefonica cu presedintele american Donald Trump, ca Aliatii ar putea 'contribui mai mult la stabilitatea regionala' in Orientul Mijlociu, asa cum a cerut liderul de la Casa Alba, potrivit unui comunicat al organizatiei emis in aceeasi zi.



'Cred cu fermitate ca cel mai bun mod…