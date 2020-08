Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii de la Minsk a anuntat ca va organiza, la ordinul presedintelui Lukasenko, „exercitii tactice complexe” langa Grodno, oras care se afla la frontiera belarusa cu Lituania si Polonia si care a devenit unul din centrele protestelor anti-Lukasenko odata ce autoritatile locale au dat asigurari…

- Presedintele bielorus Aleksandr Lukasenko a anuntat marti ca inalta conducere militara a tarii a desfasurat unitati ale armatei la frontiera de vest a Belarului, plasandu-le in stare de alerta maxima. Masura a fost luata ca reactie la o pretinsa amenintare din afara, potrivit agentiilor de presa EFE,…

- Polonia monitorizeaza situatia de la frontiera sa cu Belarus, a anuntat luni ministrul adjunct al apararii polonez Wojciech Skurkiewicz, transmite Reuters. NATO a respins duminica acuzatiile presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko conform carora Alianta Nord-Atlantica isi consolideaza…

- Alianța Nord Atlantica respinge acuzațiile lui Alexandr Lukașenko, potrivit caruia trupe NATO au fost comasate la granița Belarus. Lituania, stat vecin, susține ca exercițiile militare pe care le-a efectuat erau programate și ca nu au legatura cu mișcarile de strada din Belarus, scrie Agerpres.Cu prilejul…

- NATO si-a facut cunoscuta luni "serioasa preocupare" in legatura cu desfasurarea alegerilor prezidentiale din Belarus, castigate de presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko, transmite AFP. "Aliatii din NATO au exprimat serioase preocupari in ce priveste derularea alegerilor prezidentiale…

- Dupa ce marti a demolat Biroul de legatura cu Coreea de Sud, amplasat (printr-un acord Kim-Moon) in asa-numita zona demilitarizata de la frontiera cu Sudul, regimul de la Pyongyang ameninta cu intarirea prezentei sale militare la frontiera, inclusiv cu reconstruirea unor posturi de paza a frontierei…