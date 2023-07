NATO desfășoară rachete Patriot pentru a proteja summitul de la Vilnius Bateriile de rachete de aparare antiaeriana Patriot au fost vazute luni (10 iulie), in apropiere de aeroportul din Vilnius, parte a apararii, ca o fortareața a NATO din capitala Lituaniei, inainte de summitul sau din aceasta saptamana, potrivit Reuters. NATO a desfașurat armament avansat inainte ca președintele american Joe Biden și alți lideri ai alianței sa se intalneasca saptamana aceasta la Vilnius, care se afla la doar 20 de mile de gardul de granița al Lituaniei cu aliatul Rusiei, Belarus. Mai multe rachete Patriot au ajuns la Vilnius pentru a proteja capitala Lituaniei unde liderii NATO… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

