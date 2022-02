Stiri pe aceeasi tema

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 17 NATO desfasoara elemente ale fortei sale de reactie rapida si va continua sa trimita arme Ucrainei, inclusiv aparare aeriana, a anuntat vineri…

- Un atac de mare anvergura din partea Rusiei este așteptat de NATO: Forta de reactie rapida, plasata in alerta Un atac de mare anvergura din partea Rusiei este așteptat de NATO: Forta de reactie rapida, plasata in alerta Jens Stoltenberg, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, a anuntat marti,…

- NATO se asteapta la un atac de mare anvergura din partea Rusiei in Ucraina si a plasat in alerta forta sa de reactie rapida pentru a apara aliatii, a anuntat marti, 22 februarie, secretarul general al Aliantei Nord Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza AFP, Reuters si DPA. 39; 39;Toate indiciile arata…

- Germania isi va pune trupele din forta de reactie rapida a NATO intr-o stare de alerta mai ridicata, care sa le permita sa se desfasoare mai rapid pentru a proteja aliatii est-europeni in cazul unei escaladari a tensiunilor cu Rusia, conform unui anuntat al ministerului apararii de la Berlin, informeaza…

- NATO si-a insarcinat comandantii militari sa stabileasca detaliile pentru desfasurarea de grupuri de lupta in flancul sud-estic al Aliantei Nord-Atlantice drept raspuns la acumularea de trupe ruse la frontierele Ucrainei, a declarat miercuri Jens Stoltenberg, relateaza Reuters, DPA si AFP. „Ministrii…

- NATO si-a insarcinat comandantii militari sa stabileasca detaliile pentru desfasurarea de grupuri de lupta in flancul sud-estic al Aliantei Nord-Atlantice drept raspuns la acumularea de trupe ruse la frontierele Ucrainei, a declarat miercuri Jens Stoltenberg, relateaza Reuters. ‘Ministrii au decis sa…

- Ambasada Statelor Unite le-a cerut cetațenilor americani sa ia in considerare plecarea urgenta din Ucraina. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat ca forța de reacție rapida a alianței a crescut gradul de pregatire pentru o eventuala intervenție.

- Letonia are nevoie de prezenta unor militari SUA permanent, in scopul descurajarii Rusiei si vrea sa isi consolideze apararea cu sisteme balistice de tip Patriot, afirma ministrul leton al Apararii, Artis Pabriks, in contextul vizitei secretarului general NATO, Jens Stoltenberg. Secretarul american…