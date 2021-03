Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, luni, la reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale UE, care s-a desfasurat la Bruxelles, printre punctele discutate aflandu-se evolutiile in relatia UE - Rusia si abordarea fata de Balcanii de Vest. Potrivit unui…

- Uniunea Europeana a decis, luni seara, aplicarea unor sanctiuni punctuale membrilor regimului militar din Myanmar, a anuntat Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Se...

- Rusia a fost acuzata joi de Statele Unite si de europeni, in cursul unei videoconferinte a Consiliului de Securitate al ONU, de obstructionarea unei solutii in estul Ucrainei, ceea ce Moscova a respins, potrivit AFP. "Rusia trebuie sa inceteze imediat agresiunea sa in estul Ucrainei si…

- Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, a recomandat marti adoptarea unor noi sanctiuni impotriva Rusiei, in contextul amplificarii...

- Uniunea Europeana a condamnat cu fermitate, vineri seara, decizia Rusiei de expulzare a unor diplomati din tari membre UE acuzati de participare la protestele opozitiei ruse fata de arestarea disidentului Aleksei Navalnîi, scrie Mediafax.Administratia Vladimir Putin a declarat vineri personae…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac critica vizita la Moscova a lui Josep Borrell, Inaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate. Citește și: Rasare o bomba din Guvern: Poliția Militara va avea drepturi asupra populației civile/ Proiect al MApN „Consider…

- Europenii au decis luni sa-l trimita la Moscova, la inceputul lui februarie, pe Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, Josep Borrell, si preconizeaza sa adopte sanctiuni daca presedintele rus Vladimir Putin va continua reprimarea opozitiei, au declarat…

- Romania s-a alaturat demersului comun al unor state membre UE privind dezvoltarea unui mecanism european pentru accesul statelor din cadrul Parteneriatului Estic (PaE) la vaccinul anti-COVID-19, arata un comunicat MAE transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu,…