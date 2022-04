Stiri pe aceeasi tema

Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a cerut joi tarilor membre NATO sa furnizeze mai multe arme Ucrainei pentru combaterea fortelor ruse, indicand ca, in cadrul reuniunii pe care o va avea joi cu aliatii NATO la Bruxelles, are trei puncte pe ordinea de zi: "arme, arme si iar arme", relateaza…

Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a spus ca tot ce are nevoie Ucraina din partea Vestului sunt „arme și sancțiuni. Restul il facem noi". Vorbind la CNN despre negocierile cu Rusia, Kuleba a spus: Exista o serie de factori care fac diferența in poziția Rusiei in negocieri.

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, i-a cerut omologului sau chinez Wang Yi, intr-o discutie telefonica avuta marti, sa se foloseasca de legaturile Beijingului cu Moscova pentru a opri invazia militara rusa asupra Ucrainei, a transmis Ministerul de Externe de la Kiev intr-un comunicat,…

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a criticat, intr-o declarație facuta luni, planurile UE de a furniza arme Ucrainei, adaugand ca Rusia va continua sa iși duca la indeplinire interesele sale naționale, in ciuda sancțiunilor, potrivit CNN.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, spune ca faptul ca Rusia a fost de acord cu o intalnire fara precondiții „este deja o victorie".

Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat vineri ca tara sa va incepe sa stranga date despre actiunile fortelor armate ruse in timpul invaziei asupra Ucrainei, pentru a le trimite Curtii Penale Internationale (CPI), transmite agentia EFE, potrivit Agerpres.

Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a anuntat joi ca Rusia a lansat o ''invazie la scara larga a Ucrainei'' si a indemnat lumea sa il opreasca pe presedintele rus Vladimir Putin, transmit DPA si Reuters.

Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca a venit timpul ca Occidentul sa implementeze macar o parte din sanctiunile pe care le-a pregatit impotriva Rusiei, relateaza duminica Reuters.