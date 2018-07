Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat Germania sa-si majoreze cheltuielile militare, intr-un interviu aparut in publicatia germana Bild am Sonntag cu cateva zile inaintea summitului Aliantei nord-atlantice de la Bruxelles, transmite dpa. Stoltenberg a salutat promisiunea Berlinului…

- Cancelarul german Angela Merkel a promis joi sa majoreze semnificativ bugetul pentru aparare, in contexul criticilor din partea SUA ca nu-si asuma pe deplin partea de responsabilitate ca stat membru al NATO, spunand totodata ca Alianta Nord-Atlantica are in continuare o importanta centrala pentru…

- Secretarul apararii Statelor Unite, Jim Mattis, s-a intalnit miercuri, la Washington, cu omoloaga sa din Germania, Ursula von der Leyen, relateaza DPA. El s-a declarat satisfacut de contributia Germaniei la NATO. DPA reaminteste ca guvernul la Berlin a anuntat recent cresterea cu 80% a cheltuielilor…

- NATO a salutat joi planurile prezentate de Germania de a 'creste cu 80%' cheltuielile sale destinate apararii, pe care le-a numit 'un pas in directia cea buna', relateaza AFP, conform agerpres.ro. Cancelarul Angela Merkel a anuntat miercuri in Bundestag un acord in cadrul coalitiei guvernamentale…

- Cancelarul Angela Merkel a declarat luni ca este important ca Germania sa isi respecte angajamentele asumate in cadrul NATO, inclusiv prin decizii de a impulsiona cheltuielile militare pentru a ajunge la tinta de 2% din Produsul Intern Brut pentru bugetul Apararii, relateaza Reuters. Aceasta tinta nu…

- Este "esential" ca aliatii din NATO sa isi respecte angajamentele in privinta cheltuielilor militare, a afirmat vineri noul sef al diplomatiei americane, Mike Pompeo, criticand Germania, in cursul unei reuniuni cu omologii sai la sediul Aliantei, la Bruxelles, relateaza AFP."Germania nu respecta…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat, vineri, ca este esential ca statele membre NATO si isi respecte angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru aparare, adaugand ca Germania nu respecta angajamentele pe care si le-a asumat in decembrie 2014, relateaza Politico.eu.

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a discutat la Bruxelles despre Rusia si cheltuielile militare cu omologi ai sai din NATO, la mai putin de o zi dupa ce a fost confirmat ca sef al diplomatiei SUA, relateaza dpa. Fostul director al CIA a plecat in primul sau turneu extern la doar…