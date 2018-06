Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, norvegianul Jens Stoltenberg, s-a declarat increzator marti in capacitatea conducatorilor tarilor membre ale Aliantei de a-si demonstra unitatea in pofida divergentelor lor in cursul summitului din 11-12 iulie la Bruxelles, scrie agerpres.ro.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si cancelarul german Angela Merkel au asigurat vineri ca viitorul summit al Aliantei din iulie va ilustra ''unitatea transatlantica'', in pofida tensiunilor cu presedintele american Donald Trump si a recentei reuniuni catastrofale a G7, relateaza…

- Italia doreste ajutorul NATO pentru a-si apara zonele de costa din sudul tarii de afluxul de migranti, a declarat vineri ministrul de interne Matteo Salvini, semnalând ca noul guvern va adopta o pozitie mult mai dura în ceea ce priveste controalele privind migratia, relateaza Reuters.…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a deplans miercuri „dezacordurile majore“ existente in prezent intre Statele Unite si partenerii europeni in chestiunile de comert si pe tema acordului nuclear iranian, exprimandu-si totodata speranta ca nu vor afecta pregatirea summiului Aliantei, prevazut…

- Astazi, in plenul Parlamentului European, la Bruxelles, prim-ministrul belgian, Charles Michel a ținut un discurs privind poziția țarii sale referitor la viitorul Uniunii Europene. Dezbaterea face parte din seria lansata in ianuarie a.c., intre liderii UE si eurodeputati, la care a fost invitat in…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a criticat joi Olanda pentru cheltuielile insuficiente in materie de aparare, transmite dpa.'Asteptam mai mult', a declarat Stoltenberg in parlamentul de la Haga, subliniind ca este nevoie de mai multe investitii in aparare in contextul cresterii…

