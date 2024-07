Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea la nivel inalt a Aliantei Nord-Atlantice (NATO) care incepe marti la Washington, D.C., Statele Unite ale Americii, este un summit istoric si va pune accent deosebit asupra regiunii Marii Negre si pe zona Balcanilor de Vest, a declarat, luni seara, secretarul general adjunct al

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii Nationale, general de brigada Constantin Spinu, a declarat pentru News.ro ca delegatia Romaniei care participa la summitul NATO a plecat, luni dimineata, cu o aeronava C-27J Spartan catre Paris.De acolo, delegatia urmeaza sa ia o cursa catre SUA. Din aceasta…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 9-11 iulie 2024, la reuniunea sefilor de stat si de guvern ai Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care va avea loc la Washington, Statele Unite ale Americii. Romania va pleda pentru continuarea sprijinului in favoarea partenerilor…

- Șefii apararii din SUA și Rusia, Lloyd Austin și Andrei Belousov, au vorbit ieri la telefon, intr-un dialog neobișnuit intre cele doua mari puteri aflate in conflict. Discuțiile par șocante, mai ales in contextul in care Moscova a acuzat Washington-ul despre ultimul atac savarșit pe teritoriul Rusiei.…

- Sub conducerea secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, miniștrii Apararii din țarile NATO vor aproba un plan de asistența militara pentru Ucraina, care va fi in valoare de 40 de miliarde USD pe an. Reuniunea miniștrilor Apararii din NATO se desfașoara in perioada 13 – 14 iunie 2024 la Cartierul…

- Nr. 185 13 iunie 2024 Ministrul Tilvar, la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale NATO Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, va participa, in zilele de 13 si 14 iunie, la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale Aliantei Nord Atlantice, care se desfasoara la Cartierul…

- Guvernul Romaniei vine joi la Timișoara pentru o ședința a executivului in orașul de pe malurile Begai. Alaturi de premierul Marcel Ciolacu și ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, vor fi prezenți și ceilalți miniștri ai cabinetului, dar și responsabili din mai multe agenții naționale. Printre…

- Zilele trecute, o companie multinaționala din industria automotive care avea deja birouri la Timișoara a deschis in oraș, pe strada Republicii, nr. 21, și o locație de testare. Cea mai moderna pe care o are la nivel mondial. Cu aceasta ocazie, au fost invitați – și au și luat cuvantul – și Dominic Fritz,…