Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 1 Razboiul din Ucraina ar putea ține ani de zile, a declarat duminica șeful NATO. Rusia și-a intensificat atacurile dupa ce Uniunea Europeana a recomandat ca Ucraina sa devina candidat la aderarea la blocul comunitar. Jens Stoltenberg a declarat ca furnizarea de armament de ultima generație…

- Uniunea Europeana trebuie sa ”demonteze dezinformarea Rusiei” care acuza Occidentul pentru criza alimentara mondiala, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, scrie Agerpres . „Alimentele au devenit parte din arsenalul de teroare al Kremlinului si nu putem tolera acest lucru”, a…

- Ministrul de Externe al Italiei, Luigi di Maio, a avertizat ca „razboiul mondial al painii a inceput deja” din cauza blocarii de catre Rusia in Ucraina, care impiedica accesul la grane a numeroase tari vulnerabile. In plus, el precizeaza ca aceasta situatie implica „riscul ca noi conflicte sa izbucneasca…

- Majoritatea romanilor (71,2%) considera Rusia drept vinovata pentru razboiul din Ucraina, 87,3% dintre ei cred ca liderii rusi ar trebui sa fie condamnati pentru crimele de razboi, iar 65% au o parere buna despre faptul ca NATO si SUA trimit mai multe trupe in Romania, releva un sondaj realizat, in…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca țara vecina va fi intotdeauna un stat independent si nu va fi infranta. „Singura intrebare este ce pret va trebui sa plateasca poporul nostru pentru libertate si Rusia – pentru razboiul absurd impotriva noastra”, adauga el. Zelenski sustine ca „desfasurarea…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca Ucraina va fi intotdeauna un stat independent si nu va fi infranta. "Singura intrebare este ce pret va trebui sa plateasca poporul nostru pentru libertate si Rusia - pentru razboiul absurd impotriva noastra", adauga el. Zelenski sustine ca "desfasurarea…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si liderul belarus, Aleksandr Lukasenko, se intalnesc, marti, pentru a discuta despre situatia din Ucraina si despre sanctiunile decise de occident. Rusia a trimis zeci de mii de soldati dintre Rusia si Belarus in Ucraina incepand din data de 24 februarie. Lukasenko…

- Uniunea Europeana a fost de acord sa inghete activele din UE ale sefului principalului creditor rus Sberbank, ale celor doua fiice ale lui Vladimir Putin si ale mai multor oligarhi, potrivit unui document publicat vineri in jurnalul oficial al UE, relateaza Reuters, informeaza Agerpres. Fii…