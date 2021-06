In teorie, toate mijloacele sunt utilizabile pentru ca Articolul 5 al Alianței se aplica și atacurilor cibernetice. Pentru NATO, un atac cibernetic major poate fi acum considerat un atac armat și poate declanșa un raspuns, daca este necesar. Organizația și-a statutat noua doctrina asupra atacurilor informatice la ultimul sau summit de la Bruxelles din 14 iunie. […] The post NATO, autorizata sa raspunda militar la atacuri cibernetice first appeared on Ziarul National .