Stiri pe aceeasi tema

- Criza din Ucraina se adancește pe zi ce trece, iar odata cu ea și temerea romanilor ca nu cumva țara noastra sa fie implicata in viitor intr-un eventual conflict militar cu Federația Rusa. In cazul in care in Romania este declarata stare de razboi, mobilizare sau asediu, Ministerul Apararii Naționale…

- Armata rusa are dificultați in domeniul informațional in Ucraina, ceea ce creeaza probleme forțelor de invazie. Pe langa unele condiții meteo care ar fi nefavorabile avansului de blindate, și ucrainenii ar fi reușit sa opuna o rezistența credibila, executand atacuri coordonate impotriva convoaielor…

- Avertisment important pentru romanii care ofera o mana de ajutor refugiaților ucraineni. Experții in cibernetica de la Bitdefender au descoperit o noua metoda prin care cetațenii cu bune intenții au fost escrocați de catre infractori. Ce e-mailuri frauduloase primesc romanii. O noua metoda de escrocare…

- Asociația Romana a Bancilor transmite ca „orice neliniște cu privire la asigurarea de numerar este total nejustificata”. Toate instituțiile bancare din țara asigura numerar atat in lei, cat și in euro. Mesajul a fost transmis de Asociație in contextul faptului ca in spațiul public s-au vehiculat informații…

- Armata rusa, care incearca sa patrunda in sudul Ucrainei, se pregatește in același timp sa „loveasca puternic” capitala Kiev și alte centre urbane, ceea ce ridica temeri privind numarul mare de victime civile, au declarat experți pentru AFP. Potrivit a doua surse intervievate de AFP, una diplomatica…

- Agentia nucleara ucraineana a declarat vineri ca inregistreaza niveluri crescute de radiatie la situl fostei centrale atomice de la Cernobil. Expertii societatii Ekotentr din Ucraina atribuie cresterea de radiatii gamma in zona de excludere a centralei nucleare de la Cernobil de rascolirea solului vegetal…

- Agentia nucleara ucraineana a declarat vineri ca inregistreaza niveluri crescute de radiatie la situl fostei centrale atomice de la Cernobil, relateaza Reuters. Expertii societatii Ekotentr din Ucraina atribuie cresterea de radiatii gamma in zona de excludere a centralei nucleare de la Cernobil de rascolirea…

- Tensiunile și ingrijorarile generate de o posibila invazie a Rusiei in Ucraina au crescut și interesul romanilor fața de ce ar presupune și care ar fi consecințele unui posibil conflict militar la doi pași de Romania. Implicit, romanii și-au adus aminte de armata și cine ar putea sa ne apere. In spațiul…